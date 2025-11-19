Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ показало фото обломков ракет, сбитых над Воронежем

На фрагментах ракет, сбитых в Воронеже, видны американские надписи.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Утром 19 ноября Минобороны РФ опубликовало фото обломков ракет, сбитых над Воронежем накануне. На кадрах фрагментов видны американские надписи.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, днем вторника горожан напугали громкие звуки в небе. Как оказалось, ВСУ ударили по столице Черноземья четырьмя ракетами ATACMS. Российские зенитчики их сбили. А по месту выпуска ракет в Харьковской области ударили наши ракеты, уничтожив пусковые установки и боевые расчеты украинцев.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили в Воронеже крыши областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Жертв и пострадавших нет.