Минобороны РФ показало фото обломков ракет, сбитых над Воронежем

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, днем вторника горожан напугали громкие звуки в небе. Как оказалось, ВСУ ударили по столице Черноземья четырьмя ракетами ATACMS. Российские зенитчики их сбили. А по месту выпуска ракет в Харьковской области ударили наши ракеты, уничтожив пусковые установки и боевые расчеты украинцев.