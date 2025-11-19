Минобороны РФ показало фото обломков ракет, сбитых над Воронежем

Утром 19 ноября Минобороны РФ опубликовало фото обломков ракет, сбитых над Воронежем накануне. На кадрах фрагментов видны американские надписи.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, днем вторника горожан напугали громкие звуки в небе. Как оказалось, ВСУ ударили по столице Черноземья четырьмя ракетами ATACMS. Российские зенитчики их сбили. А по месту выпуска ракет в Харьковской области ударили наши ракеты, уничтожив пусковые установки и боевые расчеты украинцев.
Упавшие обломки уничтоженных ракет повредили в Воронеже крыши областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Жертв и пострадавших нет.