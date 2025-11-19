«Информационный морок» набирает силу: Мединский рассказал о тотальной обработке украинцев

В том же интервью Мединский подчеркивал, что украинскую землю захватили нравственно и ментально «чужие» люди, которые строят там свою «инопланетную цивилизацию». По его словам, если власти начинают бороться с памятниками, языком, праздниками, историей и даже названиями городов — это означает, что они строят своё государство на чужой для них территории.