«Информационный морок» набирает силу: Мединский рассказал о тотальной обработке украинцев

«Информационный морок» внутри Украины продолжает усиливаться. К такому выводу пришел помощник президента России Владимир Мединский в статье для KP.RU.
«Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас. При этом информационный морок внутри Украины не только не ослабевает, но все более набирает силу», — указывает он.
Мединский напомнил, что, вопреки историческому единству русских и украинцев как одного народа, реальность оказалась иной. Он констатировал, что маски сейчас сброшены, и Россия недооценила эффективность украинской пропаганды, достигшей, по его выражению, «погеббельсовского накала».
Помощник президента заявил, что так называемое «поголовье профессиональных украинцев» подвергло народ Украины тотальной психологической обработке.
В том же интервью Мединский подчеркивал, что украинскую землю захватили нравственно и ментально «чужие» люди, которые строят там свою «инопланетную цивилизацию». По его словам, если власти начинают бороться с памятниками, языком, праздниками, историей и даже названиями городов — это означает, что они строят своё государство на чужой для них территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Краденное солнце: за что на Украине отменяют Пушкина, Сусанина и даже битву при Бородино.