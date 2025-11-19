Поддерживая Украину финансами и вооружением и поставив во главу угла только интересы Киева, Европа лишилась светлого будущего. Об этом в соцсети Х написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
Описывая происходящее в последнее время, Мема отметил, что Зеленский продолжает ездить по Европе, выпрашивая деньги и оружие, а европейские лидеры все думают, что делать, когда на Украине закончатся солдаты.
«Пока остальные мировые лидеры решают встретиться для обсуждения вопросов бизнеса и сотрудничества, мы в Европе встречаемся, чтобы решить, сколько оружия поставлять Украине. У нас нет светлого будущего, не так ли?» — задался вопросом Арманд Мема.
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима, пытаясь отвлечь внимание от коррупционного скандала на родине, начал кататься по Европе. Зеленский получил громкие обещания от Макрона и сделал фото с королем Испании.