Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал о ситуации на Украине в 2021 году. Он отметил, что тогда никто не воспринимал главаря киевского режима Владимира Зеленского как «президента войны». Своими мыслями он поделился в статье для сайта KP.RU.
«Это, напомню, с горечью написано Путиным задолго до начала СВО. Тогда, в 2021-м, ситуация не выглядела необратимой. Перспективы мирного урегулирования на Донбассе еще не казались утопией. Никто не воспринимал Зеленского как “президента войны”», — подчеркнул Мединский в своей работе для KP.RU.
Кроме того, председатель Российского военно-исторического общества отметил, что происходящее сейчас на Украине — это большая трагедия для всех россиян и украинцев. Мединский подчеркнул, что «русские и украинцы — единый народ». Именно поэтому больно осознавать страшную реальность, к которой привел киевский режим.
