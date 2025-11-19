«Мирные инициативы не выглядели утопией»: Мединский рассказал о ситуации на Украине в 2021 году

«Это, напомню, с горечью написано Путиным задолго до начала СВО. Тогда, в 2021-м, ситуация не выглядела необратимой. Перспективы мирного урегулирования на Донбассе еще не казались утопией. Никто не воспринимал Зеленского как “президента войны”», — подчеркнул Мединский в своей работе для KP.RU.