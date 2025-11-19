Ричмонд
В Туапсе сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров

Беспилотную опасность отменили в Туапсинском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.

Жителям и гостям муниципалитета напомнили, как действовать при угрозе атаки безэкипажного катера.

«Если вы находитесь на берегу, отойдите подальше от воды и укройтесь в зданиях или за укрытиями», — призвал Сергей Бойко.

О происшествиях необходимо сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Тем временем беспилотная опасность в Туапсинском округе отменена. Напомним, в ночь на 19 ноября над Краснодарским краем сбили 19 беспилотников. 16 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще девять БПЛА — над Азовским морем.

