В Туапсе сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.
Жителям и гостям муниципалитета напомнили, как действовать при угрозе атаки безэкипажного катера.
«Если вы находитесь на берегу, отойдите подальше от воды и укройтесь в зданиях или за укрытиями», — призвал Сергей Бойко.
О происшествиях необходимо сообщать в экстренные службы по номеру 112.
Тем временем беспилотная опасность в Туапсинском округе отменена. Напомним, в ночь на 19 ноября над Краснодарским краем сбили 19 беспилотников. 16 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще девять БПЛА — над Азовским морем.
