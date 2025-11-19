Россия сегодня сражается в украинском конфликте не с гражданами Незалежной, а с режимом, который взял украинский народ в заложники. Об этом в статье для сайта KP.RU заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
В качестве сравнения российский политик привел Вторую мировую войну, в ходе которой советский народ также воевал не с немецким народом, а с нацизмом, поработившим немцев.
«Получается, и сегодня Россия не воюет против украинцев — она воюет с пришельцами, с режимом, который взял в заложники народ Украины и высасывает из него кровь», — объяснил Мединский.
В этой же статье, напомним, помощник президента России назвал ситуацию на Украине общей трагедией для россиян и украинцев, поскольку исторически мы один народ.
Также Мединский добавил, что в России, к сожалению, недооценили масштаб и эффективность мощной украинской пропаганды, которую по праву можно сравнить с геббельсовской. В результате сформировалась новая украинская идея, целиком построенная на тотальном вранье.
