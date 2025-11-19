Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Киевский режим высасывает из народа кровь»: Мединский объяснил, с кем сражается Россия на СВО

Мединский: Россия сражается не с украинцами, а с киевским режимом.

Источник: Комсомольская правда

Россия сегодня сражается в украинском конфликте не с гражданами Незалежной, а с режимом, который взял украинский народ в заложники. Об этом в статье для сайта KP.RU заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В качестве сравнения российский политик привел Вторую мировую войну, в ходе которой советский народ также воевал не с немецким народом, а с нацизмом, поработившим немцев.

«Получается, и сегодня Россия не воюет против украинцев — она воюет с пришельцами, с режимом, который взял в заложники народ Украины и высасывает из него кровь», — объяснил Мединский.

В этой же статье, напомним, помощник президента России назвал ситуацию на Украине общей трагедией для россиян и украинцев, поскольку исторически мы один народ.

Также Мединский добавил, что в России, к сожалению, недооценили масштаб и эффективность мощной украинской пропаганды, которую по праву можно сравнить с геббельсовской. В результате сформировалась новая украинская идея, целиком построенная на тотальном вранье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Краденное солнце: за что на Украине отменяют Пушкина, Сусанина и даже битву при Бородино.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше