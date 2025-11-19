Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом

Зеленский планировал визит в Турцию сразу после Франции не только для встречи с руководством страны. У него в планах было провести переговоры с представителем Белого дома Стивеном Уиткоффом. Зеленский допустил, что беседа будет касаться возобновления переговорного процесса по Украине, который он сам же и остановил.