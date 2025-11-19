Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Анкару в среду, 19 ноября. Он вышел из самолета и готовится к встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщают украинские СМИ.
Любопытно, что главаря киевского режима сопровождает секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне дал показания ФБР по коррупционному делу.
Зеленский планировал визит в Турцию сразу после Франции не только для встречи с руководством страны. У него в планах было провести переговоры с представителем Белого дома Стивеном Уиткоффом. Зеленский допустил, что беседа будет касаться возобновления переговорного процесса по Украине, который он сам же и остановил.
Ранее KP.RU сообщил, что представителей России не будет на встрече Зеленского и Уиткоффа в Турции.