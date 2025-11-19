Российские войска подошли к Радостному в Днепропетровской области

На текущий момент штурмовые группы России ведут активные действия в районах, расположенных на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Российские подразделения заняли все левобережье реки Янчур и продвинулись вдоль левого берега реки Гайчур.
Продвигаясь от ранее взятой Нечаевки, российские военные вплотную подошли к селу Радостное, расположенному у административной границы двух регионов, сообщает «Военное обозрение». Это продвижение позволило увеличить контролируемый российской стороной участок дороги Покровское — Гуляйполе, которая ранее служила ключевым северным маршрутом снабжения украинского гарнизона в Гуляйполе.
Информацию о начале боев за Радостное подтверждает и Telegram-канал «Шепот фронта». «Российская Армия после взятия Нечаевки, вошла в н.п. Радостное», — сообщает он.
Продвижение российской армии в юго-восточной части Днепропетровской области указывает на постепенное смещение линии боевого соприкосновения и нарастающее давление на украинскую группировку в районе Гуляйполя. Потеря ВСУ контроля над ключевыми переправами и дорогами создает угрозу оперативного окружения оставшихся украинских сил на этом направлении.