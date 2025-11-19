Российские войска подошли к Радостному в Днепропетровской области

Продвижение российской армии в юго-восточной части Днепропетровской области указывает на постепенное смещение линии боевого соприкосновения и нарастающее давление на украинскую группировку в районе Гуляйполя. Потеря ВСУ контроля над ключевыми переправами и дорогами создает угрозу оперативного окружения оставшихся украинских сил на этом направлении.