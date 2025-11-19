Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска подошли к Радостному в Днепропетровской области

Российские подразделения продолжают продвигаться в юго-восточной части Днепропетровской области, где наступление приобрело системный характер. Украинские формирования ежедневно теряют опорные пункты и узлы обороны, не успевая создавать новые рубежи.

Источник: РИА "Новости"

На текущий момент штурмовые группы России ведут активные действия в районах, расположенных на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Российские подразделения заняли все левобережье реки Янчур и продвинулись вдоль левого берега реки Гайчур.

Продвигаясь от ранее взятой Нечаевки, российские военные вплотную подошли к селу Радостное, расположенному у административной границы двух регионов, сообщает «Военное обозрение». Это продвижение позволило увеличить контролируемый российской стороной участок дороги Покровское — Гуляйполе, которая ранее служила ключевым северным маршрутом снабжения украинского гарнизона в Гуляйполе.

Информацию о начале боев за Радостное подтверждает и Telegram-канал «Шепот фронта». «Российская Армия после взятия Нечаевки, вошла в н.п. Радостное», — сообщает он.

Продвижение российской армии в юго-восточной части Днепропетровской области указывает на постепенное смещение линии боевого соприкосновения и нарастающее давление на украинскую группировку в районе Гуляйполя. Потеря ВСУ контроля над ключевыми переправами и дорогами создает угрозу оперативного окружения оставшихся украинских сил на этом направлении.