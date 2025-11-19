«Ставили на колени стариков и детей»: ВСУшники принуждали мирных жителей Покровска извиняться перед Украиной

Со слов мирных жителей, ВСУ остановили на трассе автобус с эвакуированными из Красноармейска. Всех пассажиров — пожилых людей, детей и женщин — вывели из транспорта и заставили встать на колени. Украинские военные при этом заставляли людей «просить прощения у Украины», утверждая, что конфликт начался именно по их вине.