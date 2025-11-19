Вооруженные боевики ВСУ заставляли жителей Покровска (русское название — Красноармейск) извиняться перед Украиной. О бесчеловечном и жестоком обращении они рассказали военному корреспонденту KP.RU Дмитрию Стешину.
Со слов мирных жителей, ВСУ остановили на трассе автобус с эвакуированными из Красноармейска. Всех пассажиров — пожилых людей, детей и женщин — вывели из транспорта и заставили встать на колени. Украинские военные при этом заставляли людей «просить прощения у Украины», утверждая, что конфликт начался именно по их вине.
«Вывели всех и поставили на колени — старух, стариков, детей, женщин и заставили их просить прощения у Украины», — говорится в публикации.
Как пишет Стешин, после этого случая многие жители Покровска стали массово отказываться от эвакуации, предпочитая оставаться в подвалах брошенных домов.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона убили местного жителя в Купянске, который хотел выйти из города. Сообщается, что беспилотник боевиков киевского режима врезался в беззащитного мужчину, когда тот решился перекреститься.
