Видео ликвидации установок, запускавших ATACMS по Воронежу, показало Минобороны

Минобороны России обнародовало кадры уничтоженных американских ракет ATACMS, которые были сбиты над Воронежской областью. Все четыре запущенные с украинской стороны ракеты перехвачены системами ПВО.
По информации военного ведомства, в результате падения обломков при отражении удара ВСУ были повреждены крыши геронтологического центра, детского дома и одного частного дома. К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения удалось избежать.
В ответ на эту атаку российские военные нанесли удар по военным позициям противника. Как сообщило Минобороны, в Харьковской области были ликвидированы две пусковые установки MLRS с боекомплектом.
Ведомство уточнило, что вместе с техникой был уничтожен и личный состав ВСУ, который её обслуживал. Пуск ракет осуществлялся из района населенного пункта Волосская Балаклея, расположенного в Харьковской области.