«Чем больше домов уничтожим, тем лучше»: жители Покровска рассказали, как их «защищали» боевики ВСУ

«Российская армия даже на окраины не вышла, а танк уже “работал”. Этот танк ВСУ просто ездил по городу и стрелял по домам в упор. Катался по улицам, в одну сторону, в другую — и стрелял. Это он нас “защищал”», — поведали местные жители Покровска в интервью Стешину.