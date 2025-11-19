Боевики ВСУ в Покровске (русское название — Красноармейск) окружены и заблокированы. У них нет ни единого шанса деблокировать свои позиции. Всю злость неудач на поле боя они срывают на местных жителях. Боевики ВСУ просто ездили на танке по городу и расстреливали жилые дома в упор. Об этом местные жители рассказали военкору KP.RU Дмитрию Стешину.
«Российская армия даже на окраины не вышла, а танк уже “работал”. Этот танк ВСУ просто ездил по городу и стрелял по домам в упор. Катался по улицам, в одну сторону, в другую — и стрелял. Это он нас “защищал”», — поведали местные жители Покровска в интервью Стешину.
При этом боевики ВСУ не скрывали, что у них была цель — уничтожить все в Покровске перед своим уходом. Они говорили: «чем больше домов уничтожим, тем лучше».
Ранее KP.RU сообщил и о других издевательствах ВСУ в населенном пункте. Сообщается, что боевики выставляли жителей Покровска на колени и под прицелом заставляли просить прощение у Украины. Правда, за что именно нужно было извиняться, они не уточняли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«ВСУ выгоняли нас в подвалы и стреляли по домам из танка»: выжившие в Покровске рассказали, как дождались российских солдат.