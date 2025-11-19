«Выгнанные люди просто исчезли»: ВСУшники выселяли мирных жителей Покровска, чтобы жить в их квартирах

В районе «Солнечная» из девятиэтажки также выселили всех жителей. Одна из женщин, оказавшаяся в подвале, сообщила, что ей даже не дали собрать вещи. Её дома больше не существует, хотя в нём не было позиций — украинские боевики просто там жили.