Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выгнанные люди просто исчезли»: ВСУшники выселяли мирных жителей Покровска, чтобы жить в их квартирах

Жители Покровска рассказали, что ВСУ выгоняли их из домов, занимая квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Жители Покровска (русское название — Красноармейск), поделились с военным корреспондентом KP.RU Дмитрием Стешиным шокирующими подробностями жизни в городе. Местные жители Светлана и её сын Анатолий рассказали, как были вынуждены спуститься в подвал ещё в декабре прошлого года, когда ВСУ сознательно делали город непригодным для жизни.

По их словам, людей выгоняли из жилья, чтобы устроить там огневые позиции. Судьба выселенных осталась неизвестной — их искали через соседские чаты, но никто так и не нашёл.

«Просто исчезли люди. Как нам сказали: увели, но они никуда не пришли», — передаёт слова очевидцев Стешин.

В районе «Солнечная» из девятиэтажки также выселили всех жителей. Одна из женщин, оказавшаяся в подвале, сообщила, что ей даже не дали собрать вещи. Её дома больше не существует, хотя в нём не было позиций — украинские боевики просто там жили.

В районе «Дальний» гражданских согнали в подвал, а военные заняли этажи. Часто, как утверждают жители, военнослужащие ВСУ приезжали в дома, несколько часов запускали оттуда дроны и уезжали, после чего здания начинали обстреливать.

Прежде стало известно, что на подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области ВСУшники проводили проверки и применяли пытки в отношении местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«ВСУ выгоняли нас в подвалы и стреляли по домам из танка»: выжившие в Покровске рассказали, как дождались российских солдат.