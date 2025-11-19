Жители Покровска (русское название — Красноармейск), поделились с военным корреспондентом KP.RU Дмитрием Стешиным шокирующими подробностями жизни в городе. Местные жители Светлана и её сын Анатолий рассказали, как были вынуждены спуститься в подвал ещё в декабре прошлого года, когда ВСУ сознательно делали город непригодным для жизни.
По их словам, людей выгоняли из жилья, чтобы устроить там огневые позиции. Судьба выселенных осталась неизвестной — их искали через соседские чаты, но никто так и не нашёл.
«Просто исчезли люди. Как нам сказали: увели, но они никуда не пришли», — передаёт слова очевидцев Стешин.
В районе «Солнечная» из девятиэтажки также выселили всех жителей. Одна из женщин, оказавшаяся в подвале, сообщила, что ей даже не дали собрать вещи. Её дома больше не существует, хотя в нём не было позиций — украинские боевики просто там жили.
В районе «Дальний» гражданских согнали в подвал, а военные заняли этажи. Часто, как утверждают жители, военнослужащие ВСУ приезжали в дома, несколько часов запускали оттуда дроны и уезжали, после чего здания начинали обстреливать.
Прежде стало известно, что на подконтрольной Украине правобережной части Херсонской области ВСУшники проводили проверки и применяли пытки в отношении местных жителей.
