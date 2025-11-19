В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS

В среду в Минобороны РФ сообщили, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США. Все четыре ракеты сбила российская ПВО. Обломками сбитых ракет были повреждены крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот, а также частный дом, жертв и пострадавших нет.