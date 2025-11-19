Ричмонд
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал целенаправленной провокацией использованием Киевом американских ракет для удара вглубь территории России.

Источник: © РИА Новости

В среду в Минобороны РФ сообщили, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США. Все четыре ракеты сбила российская ПВО. Обломками сбитых ракет были повреждены крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот, а также частный дом, жертв и пострадавших нет.

«Киевский режим пошел на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта», — сказал Шеремет.

По его словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленский стремится любой ценной втянуть США в открытое противостояние с Россией.

«Зеленский цепляется, как утопающий за соломину, чтобы любой ценной удержаться у власти, учитывая громкие коррупционные дела, плачевные дела, деморализованное состояние и колоссальные потери у ВСУ на линии фронта», — сказал Шеремет.

При этом, по его мнению, необходимо разобраться, действовал ли киевский режим самостоятельно, принимая решения атаковать американскими ракетами гражданскую инфраструктуру в глубине России.

«Зеленский идет на любые мерзости и ухищрения, добиваясь эскалации конфликта, чтобы отвлечь международное внимание от разгорающегося на Украине коррупционного скандала и подставить США», — сказал депутат.