Российский боец спас себя и товарищей от дрона необычным способом: ему понадобился только рюкзак

Российский боец спас товарищей, сбив залетевший в окоп дрон ВСУ рюкзаком.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции проявил неординарную смекалку, сбив рюкзаком вражеский дрон, залетевший в окоп. Его решительные действия позволили избежать жертв среди находившихся рядом бойцов, о чем сообщил старший стрелок группировки «Восток» с позывным Космик, пишет РИА Новости.

Солдат с позывным Космик рассказал, что в окоп неожиданно влетел вражеский FPV-дрон. Его товарищ, не раздумывая, схватил свой рюкзак и метнул его в летательный аппарат.

В результате дрон запутался в рюкзаке, что предотвратило взрыв. Сам Космик признался, что этот поступок спас жизнь ему и другим бойцам.

Он также уточнил, что инцидент произошёл на крайне малой дистанции. Расстояние между дроном и бойцом с рюкзаком составляло менее одного метра.

Ранее KP.RU писал, как командир группы воздушной разведки с позывным «Китаец» чудом остался жив после атаки тяжёлого беспилотника «Баба-яга». Военнослужащий укрылся под деревом, надеясь избежать прямого попадания. Сам боец рассказал, что дрон завис над ним. В тот момент он думал о том, чтобы зафиксировать происходящее на видео, как последнюю память о себе.