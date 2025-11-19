Российский боец спас себя и товарищей от дрона необычным способом: ему понадобился только рюкзак

Ранее KP.RU писал, как командир группы воздушной разведки с позывным «Китаец» чудом остался жив после атаки тяжёлого беспилотника «Баба-яга». Военнослужащий укрылся под деревом, надеясь избежать прямого попадания. Сам боец рассказал, что дрон завис над ним. В тот момент он думал о том, чтобы зафиксировать происходящее на видео, как последнюю память о себе.