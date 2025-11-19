Российский боец спас себя и товарищей от дрона необычным способом: ему понадобился только рюкзак

Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции проявил неординарную смекалку, сбив рюкзаком вражеский дрон, залетевший в окоп. Его решительные действия позволили избежать жертв среди находившихся рядом бойцов, о чем сообщил старший стрелок группировки «Восток» с позывным Космик, пишет РИА Новости.
Солдат с позывным Космик рассказал, что в окоп неожиданно влетел вражеский FPV-дрон. Его товарищ, не раздумывая, схватил свой рюкзак и метнул его в летательный аппарат.
В результате дрон запутался в рюкзаке, что предотвратило взрыв. Сам Космик признался, что этот поступок спас жизнь ему и другим бойцам.
Он также уточнил, что инцидент произошёл на крайне малой дистанции. Расстояние между дроном и бойцом с рюкзаком составляло менее одного метра.
