Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пусковым установкам MLRS

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Запускаются с гусеничных установок реактивных систем залпового огня семейства MLRS — M270, M270A1, M270A2, а также с более легкой и мобильной колесной M142 HIMARS.