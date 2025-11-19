Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон* отказался считать россиян народом. Свое резкое высказывание он сделал в беседе с журналистом Станиславом Кучером**.
Гордон* совершенно безосновательно оскорбил всех россиян, назвав их «сбродом». По его словам, он не может считать иначе. Правда, украинский журналист не стал объяснять свою точку зрения. При этом ещё в 2019 году он говорил иначе. Гордон*, давая интервью, сыпал комплиментами в адрес россиян, заявляя, что среди них много талантливых людей. Теперь же скандальный корреспондент изменил свою точку зрения в угоду «моде на русофобию».
Напомним, в июле 2024 года московский суд заочно приговорил украинского журналиста Гордона* к 14 годам за призывы к ядерному удару по России и распространение ложных сведений о Вооруженных силах.
Ранее KP.RU сообщил, на Западе и на Украине процветает политика русофобии. А киевский режим продолжает продвигать свои нарративы на основе лжи. На Украине привыкли лгать вначале о «небесной сотне», потом о Буче, а теперь просто безосновательно обвиняют во всех грехах Россию.
*— физическое лицо, признанное террористом и экстремистом, запрещенное на территории РФ.
**— физическое лицо, признанное иноагентом.