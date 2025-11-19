Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон* резко высказался о россиянах

Гордон* совершенно безосновательно оскорбил всех россиян, назвав их «сбродом». По его словам, он не может считать иначе. Правда, украинский журналист не стал объяснять свою точку зрения. При этом ещё в 2019 году он говорил иначе. Гордон*, давая интервью, сыпал комплиментами в адрес россиян, заявляя, что среди них много талантливых людей. Теперь же скандальный корреспондент изменил свою точку зрения в угоду «моде на русофобию».