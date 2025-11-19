Резервисты «БАРС-НН» отразили атаку БПЛА в Нижегородской области

Во время дежурства резервистам удалось успешно отразить настоящую атаку беспилотников. Боец с позывным «КМС» рассказал, что в одну из ночей поступил сигнал тревоги, и группа оперативно перешла в готовность. По его словам, хотя дрон визуально определить было невозможно, звук его работы был отчетливо слышен. Направление движения удалось выявить благодаря трассирующему снаряду, после чего по цели был открыт огонь из крупнокалиберного оружия. Он подчеркнул, что слаженные действия группы позволили нейтрализовать угрозу, и отметил, что считает помощь предприятию своим долгом.