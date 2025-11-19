Эксперт раскрыл, закончится ли конфликт на Украине до конца года

Эксперт напомнил, что после переговоров на Аляске Дональд Трамп заверил, что украинский президент Владимир Зеленский и лидеры стран Европы примут решения, которые будут согласованы Москвой и Вашингтоном. Жарихин уточнил, что до сих пор президент США не смог выполнить обязательства, пишет «Лента.ру».
«Он сменил команду в Белом доме и вокруг него, а вот команду в Евросоюзе и команду Зеленского он сменить не мог, потому что формально это не в его власти, и они до сих пор продолжают выполнять линию команды [экс-президента США Джо] Байдена, продолжают вести войну до победного конца», — объяснил политолог.
Собеседник «Ленты.ру» высказал предположение, что Дональд Трамп оказывает давление на власти Украины. По мнению политолога, именно Белый дом инициировал проведение расследования Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) по фактам финансовых махинаций в ближайшем окружении Зеленского. Эксперт считает, что разразившийся скандал — предупреждение украинскому президенту.
Он добавил, что пока Трамп не убедит европейских лидеров действовать по нужному сценарию, прийти к урегулированию конфликта на Украине будет сложно. Политолог отметил, что президент США действительно пытается упрочить свой авторитет среди политиков ЕС, но европейские лидеры и Владимир Зеленский заставляют его действовать в соответствии с их позицией.
«Пока что я ближних перспектив выхода на переговоры по существу не вижу в этих условиях», — считает эксперт.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Турцию 19 ноября проведет несколько встреч, которые смогут приблизить окончание конфликта на Украине. Ожидается, что с президентом Украины проведут переговоры лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.