Два безэкипажных катера уничтожили в Черном море

Два безэкипажных катера уничтожили в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-восточной части Черного моря.

Напомним, угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли в Туапсинском округе. Днем 19 ноября сигнал об опасности отменили.

В ночь на 19 ноября над Краснодарским краем сбили 14 беспилотников. Над акваторией Черного моря перехвачены 16 БПЛА, над Азовским морем — 9 дронов.

