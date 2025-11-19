Два безэкипажных катера уничтожили в Черном море

Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-восточной части Черного моря.
Напомним, угрозу атаки безэкипажных катеров объявляли в Туапсинском округе. Днем 19 ноября сигнал об опасности отменили.
В ночь на 19 ноября над Краснодарским краем сбили 14 беспилотников. Над акваторией Черного моря перехвачены 16 БПЛА, над Азовским морем — 9 дронов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше