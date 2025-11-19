Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 19 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по объектам ВПК и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также атаковали полк нацгвардии и пограничный отряд в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 130 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция РЭБ и семь складов материальных средств.

«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Кучеровка, Петровка, Староверовка, Купянск-Узловой Харьковской области и Александровка ДНР.

В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

В течение суток отражены две атаки двух механизированных бригад ВСУ в районах сел Благодатовка и Кутьковка, предпринятых для прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 10 боевиков.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 195 человек. Также противник лишился танка, 24 автомобилей, артиллерийского орудия, четырех станций РЭБ, трех складов боеприпасов и четырех складов горючего.

Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 11 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное.

Российские бойцы отразили пять атак на бронетехнике подразделений механизированной бригады и штурмового полка из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили наступление в Западном и Восточном микрорайонах и южной части города. Бойцы «Центра» сорвали три попытки двух бригад противника вырваться из кольца окружения в северном направлении.

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 470 военнослужащих, танк, семь автомобилей и шесть боевых бронированных машин.

«Восток» наступает в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и четырем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Волчье, Добропасово, Покровское, Герасимовка Днепропетровской области, Равнополье, Яблоково и Доброполье Запорожской области.

Потери ВСУ: порядка 255 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и станция РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Приморское и Степногорск Запорожской области.

ВСУ лишились до 70 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, орудия полевой артиллерии, восьми станций РЭБ и двух складов материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО MLRS, нанесли поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS;
  • семь управляемых авиационных бомб;
  • 93 БПЛА самолетного типа.

Силы и средства Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

