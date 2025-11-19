SHOT: под Купянском уничтожена снимавшая постановочные бои группа спецназа ВСУ

В районе Купянска была ликвидирована группа из военнослужащих украинских ССО и специалистов ЦИПСО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Целью группы была съемка видеоматериалов, имитирующих успешные боевые действия и «отражение атак» российских сил для последующих отчетов. После завершения съемок на фоне городских построек группа начала отход из Купянска, во время которого попала под удар российских военных. В результате 15 солдат были убиты, еще четверо получили ранения.
По информации SHOT, значительная часть города и ключевые транспортные артерии в его окрестностях находятся под контролем ВС РФ. Сообщается о проведении мероприятий по зачистке объектов, где могут укрываться украинские военные.
Кроме того, канал информирует об отражении двух контратак ВСУ севернее Купянска, в районе населенного пункта Московка. В ходе боев были уничтожены танк Т-72, бронетранспортер М-113 и автомобиль HMMWV с личным составом, а 11 украинских военнослужащих были взяты в плен.