SHOT: под Купянском уничтожена снимавшая постановочные бои группа спецназа ВСУ

Целью группы была съемка видеоматериалов, имитирующих успешные боевые действия и «отражение атак» российских сил для последующих отчетов. После завершения съемок на фоне городских построек группа начала отход из Купянска, во время которого попала под удар российских военных. В результате 15 солдат были убиты, еще четверо получили ранения.