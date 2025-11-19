СМИ: новая артиллерия России — «Краснополь-М2»

В статье говорится, что Россия делает новый шаг к полной интеграции высокоточного оружия в свою военную стратегию, поставляя дополнительные партии управляемых снарядов «Краснополь-М2» своим войскам на Украине. Это важный этап в модернизации российской артиллерии, которая все больше ориентируется на технологическое превосходство и сокращение времени реагирования, указывает издание.