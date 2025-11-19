Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: новая артиллерия России — «Краснополь-М2»

Российские войска внедряют усовершенствованные версии управляемых артиллерийских боеприпасов. Это является еще одним шагом на пути к полной интеграции высокоточного оружия в оперативную доктрину. Об этом пишет итальянский интернет-портал il Giornale.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Россия делает новый шаг к полной интеграции высокоточного оружия в свою военную стратегию, поставляя дополнительные партии управляемых снарядов «Краснополь-М2» своим войскам на Украине. Это важный этап в модернизации российской артиллерии, которая все больше ориентируется на технологическое превосходство и сокращение времени реагирования, указывает издание.

Артиллерийская война, традиционно основанная на принципе насыщения огневой мощью, эволюционирует в сторону модели, основанной на быстром обнаружении и нейтрализации целей.

Применение высокоточных боеприпасов «Краснополь-М2» отвечает тактической потребности на восточном и южном направлениях на Украине, обеспечивая превосходство на поле боя.

Российские военные источники утверждают, что система успешно применялась против новейшей западной техники и точно уничтожала движущиеся и тяжелобронированные цели.

«Краснополь-М2» — это новейшее поколение знаменитой российской системы: 152-мм (а в некоторых модификациях 155-мм) полуактивный снаряд с лазерным наведением. Его используют в гаубицах 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б» и более современной 2С43 «Мальва». Система позволяет осуществлять динамическую коррекцию траектории в полете за счет отражения лазерного луча от цели, гарантируя погрешность менее двух метров.

По данным Министерства обороны России, версия М2 способна поражать цели на расстоянии до 26 километров, а при использовании длинноствольной артиллерии — до 30 километров. Снаряд с массой осколочно-фугасной боевой части в 50 килограммов способен уничтожать бронетехнику, укрепления и командные пункты противника.

Использование оптического наведения, независимого от спутниковых систем, таких как GPS или ГЛОНАСС, делает «Краснополь-М2» менее уязвимым к средствам радиоэлектронного противодействия. Это предоставляет существенное преимущество в конфликтах, которые отличаются интенсивным применением средств радиоэлектронной борьбы.

Интеграция «Краснополя» с разведывательными беспилотниками, оснащенными лазерными системами наведения на цель, позволяет координировать действия разведки и артиллерии в режиме реального времени и значительно сокращает цепочку «обнаружение-огонь-воздействие».

Широкое принятие на вооружение «Краснополя-М2» знаменует заметный шаг в развитии российской артиллерийской доктрины, которая смещает акцент с объема огня на избирательность и точность стрельбы.

В затяжном конфликте, где способность наносить быстрые и эффективные удары крайне важна, Москва стремится создать структурное преимущество благодаря интеграции артиллерии, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и тактической связи в режиме реального времени.

Эта ориентация отражает более широкий стратегический сдвиг: российский военно-промышленный комплекс, несмотря на западные санкции, продемонстрировал выдающуюся способность к адаптации, наращивая производство высокоточных боеприпасов и укрепляя растущую технологическую автономию.

Постепенная стандартизация этого оружия в сухопутных войсках подтверждает стремление Москвы сохранить технологическое и оперативное преимущество в артиллерийской войне, делая огневую мощь более гибкой, целенаправленной и трудно поддающейся противодействию.