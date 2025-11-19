В статье говорится, что Россия делает новый шаг к полной интеграции высокоточного оружия в свою военную стратегию, поставляя дополнительные партии управляемых снарядов «Краснополь-М2» своим войскам на Украине. Это важный этап в модернизации российской артиллерии, которая все больше ориентируется на технологическое превосходство и сокращение времени реагирования, указывает издание.
Артиллерийская война, традиционно основанная на принципе насыщения огневой мощью, эволюционирует в сторону модели, основанной на быстром обнаружении и нейтрализации целей.
Российские военные источники утверждают, что система успешно применялась против новейшей западной техники и точно уничтожала движущиеся и тяжелобронированные цели.
«Краснополь-М2» — это новейшее поколение знаменитой российской системы: 152-мм (а в некоторых модификациях 155-мм) полуактивный снаряд с лазерным наведением. Его используют в гаубицах 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б» и более современной 2С43 «Мальва». Система позволяет осуществлять динамическую коррекцию траектории в полете за счет отражения лазерного луча от цели, гарантируя погрешность менее двух метров.
По данным Министерства обороны России, версия М2 способна поражать цели на расстоянии до 26 километров, а при использовании длинноствольной артиллерии — до 30 километров. Снаряд с массой осколочно-фугасной боевой части в 50 килограммов способен уничтожать бронетехнику, укрепления и командные пункты противника.
Интеграция «Краснополя» с разведывательными беспилотниками, оснащенными лазерными системами наведения на цель, позволяет координировать действия разведки и артиллерии в режиме реального времени и значительно сокращает цепочку «обнаружение-огонь-воздействие».
В затяжном конфликте, где способность наносить быстрые и эффективные удары крайне важна, Москва стремится создать структурное преимущество благодаря интеграции артиллерии, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и тактической связи в режиме реального времени.
Постепенная стандартизация этого оружия в сухопутных войсках подтверждает стремление Москвы сохранить технологическое и оперативное преимущество в артиллерийской войне, делая огневую мощь более гибкой, целенаправленной и трудно поддающейся противодействию.