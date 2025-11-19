Ричмонд
В Сумах и Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в среду в Сумах на северо-востоке Украины и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Ранее в среду этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах и Херсоне.

«В Херсоне вновь слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного». Немного позднее появилось сообщение о третьей серии взрывов.

Чуть позже телеканал сообщил об очередном взрыве в Сумах.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

