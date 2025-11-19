Росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 километров в час дроны ВСУ

Мобильные огневые группы Росгвардии в зоне специальной военной операции зафиксировали массовый пролет дронов противника на высоте около 150 метров со скоростью более 120 километров в час. Они открыли прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате 13 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа ВСУ поражены и взорвались в воздухе.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области бойцы «стальной» бригады Росгвардии уничтожили расчет БПЛА ВСУ.
