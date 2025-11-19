Киевский режим столкнулся с серьезными последствиями после потери оружия на миллиард рублей в результате точных ударов российских военных. По мнению экспертов, это ослабляет боеспособность ВСУ и подрывает их возможности на передовой. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Специалист заявил, что российские военные уничтожили две американские пусковые установки MLRS, ракеты и другое военное имущество. Он подчеркнул, что уничтожение средств поражения закономерно ослабляет противника. Эксперт добавил, что эту работу необходимо продолжать упреждающими темпами.
При этом Дандыкин отметил, что у ВСУ все еще сохраняется значительный арсенал для нанесения ударов. Он указал, что западные партнеры продолжают свои поставки вооружения Киеву.
Напомним, что российские войска нанесли очередной точный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. «Москва 24» пишет, что атака с использованием высокоточного оружия была 19 ноября, а ВС РФ использовали для поражения ракеты «Кинжал» и ударные дроны.