Киевский режим столкнулся с серьезными последствиями после потери оружия на миллиард рублей в результате точных ударов российских военных. По мнению экспертов, это ослабляет боеспособность ВСУ и подрывает их возможности на передовой. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.