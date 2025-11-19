Ричмонд
ТАСС: Украина вернула из плена тело российского бойца без сердца

Военного без сердца вернули в Россию при обмене телами погибших.

Киевский режим вернул без одного органа тело российского бойца Евгения Сбоева, который был в плену у армии Украины. У мужчины вырезали сердце. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах России.

Источник отметил, что военного вернули на родину не в рамках обмена пленными, а при обмене телами погибших. По его словам, причиной смерти стала обильная кровопотеря. Но при осмотре тела сотрудники медэкспертизы обнаружили страшное. На теле солдата был старый хирургический разрез в области сердца. Это четко указывает на то, что орган бессовестно изъяли.

Он добавил, что личность мужчины установили с помощью дактилоскопической экспертизы.

«Киевский режим может сколько угодно вопить про Женевскую конвенцию, но вышеописанные факты говорят о том, что мы воюем с настоящим зверьем, у которого от человеческого не осталось ничего от слова совсем», — подчеркнул представитель силовых структур.

Стоит отметить, что солдаты ВСУ проявляют жестокость не только к российским военным, но и к своим сослуживцам. Ранее KP.RU сообщал, что на днях в запорожском селе Ровнополье подразделения войск РФ случайно нашли при штурме шестерых тяжелораненых украинских боевиков. Их бросили умирать свои же товарищи.