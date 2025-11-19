ТАСС: Украина вернула из плена тело российского бойца без сердца

Источник отметил, что военного вернули на родину не в рамках обмена пленными, а при обмене телами погибших. По его словам, причиной смерти стала обильная кровопотеря. Но при осмотре тела сотрудники медэкспертизы обнаружили страшное. На теле солдата был старый хирургический разрез в области сердца. Это четко указывает на то, что орган бессовестно изъяли.