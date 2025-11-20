Ричмонд
Вместо Зеленского Уиткофф разговаривает с Умеровым: к каким соглашениям пришли стороны

Axios: Умеров и Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по украинскому урегулированию. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — говорится в публикации.

Собеседник издания отмечает, что нелегитимный украинский лидер дал Умерову полномочия вести эти переговоры, а его замечания уже учли при составлении плана.

Спецпосланник президента США встречался с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами для обсуждения деталей предстоящей встречи с Зеленским. Сообщается, что на Украине сочли этот диалог успешным.

Накануне это же издание, напомним, сообщало об отмене переговоров в Турции между Стивом Уиткоффом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Отмена переговоров произошла по инициативе американской стороны.

В США позже объяснили, что переговоры Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа в Турции были отменены из-за отказа киевского главаря обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном.

В России сочли отказ представителей президента США Дональда Трампа общаться с ним серьезным «звоночком» для главаря киевской хунты. Это говорит о серьезных угрозах для него.

Но перед этим мировые СМИ пребывали в уверенности, что Уиткофф должен был привезти в Турцию некие планы мирного урегулирования украинского конфликта. Намекал на это и сам Зеленский, заявляя, что отправляется в Турцию для «активизации переговоров».

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакой информации от американской стороны относительно соглашений по Украине в министерстве иностранных дел не получали. Подобные вещи мы видим сейчас в разных СМИ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что США и Россия обсуждали украинский конфликт во время встречи глав государств на Аляске. Других продвижений в диалоге не было.

Говоря о возможном о приезде представителя Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву после отмены его поездки в Турцию, Песков добавил, что он может в любой момент приехать в Россию, ему будут рады.

