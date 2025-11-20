Ричмонд
Командир спас жизни бойцов РФ от атаки БПЛА ВСУ, это сняли на видео

Мгновенная реакция командира спасла жизни российских бойцов в момент атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Командир взвода охраны, своевременно обнаружив атаку украинских ударных дронов, спас жизнь одного из бойцов полка «Буревестник». Они действуют в составе «Южной» группировки войск. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные пресс-службы группировки.

Кадры показали операцию группы подвоза. Командир вовремя засек вражеский дрон, атаковавший их квадроцикл. Это позволило бойцам спешиться и открыть ответный огонь по беспилотнику.

«Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону. Один из дронов удалось сбить точным выстрелом, второй дрон пытался атаковать квадроцикл и был тоже сбит, лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал», — передала пресс-служба.

Ранее, по данным Минобороны РФ, в ДНР гвардии старший сержант Сергей Вдовин командовал разведгруппой, которая обнаружила позиции ВСУ и навела на них артиллерию, обеспечив прорыв вражеской обороны. Также Вдовин лично оказал первую помощь и организовал эвакуацию своих раненых бойцов после вражеского обстрела.

