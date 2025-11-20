Командир спас жизни бойцов РФ от атаки БПЛА ВСУ, это сняли на видео

Командир взвода охраны, своевременно обнаружив атаку украинских ударных дронов, спас жизнь одного из бойцов полка «Буревестник». Они действуют в составе «Южной» группировки войск. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные пресс-службы группировки.
Кадры показали операцию группы подвоза. Командир вовремя засек вражеский дрон, атаковавший их квадроцикл. Это позволило бойцам спешиться и открыть ответный огонь по беспилотнику.
«Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону. Один из дронов удалось сбить точным выстрелом, второй дрон пытался атаковать квадроцикл и был тоже сбит, лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал», — передала пресс-служба.
Ранее, по данным Минобороны РФ, в ДНР гвардии старший сержант Сергей Вдовин командовал разведгруппой, которая обнаружила позиции ВСУ и навела на них артиллерию, обеспечив прорыв вражеской обороны. Также Вдовин лично оказал первую помощь и организовал эвакуацию своих раненых бойцов после вражеского обстрела.