Сергей Кравчук: «Хабаровчане вносят огромный вклад в поддержку наших ребят»

«В эти непростые времена, когда наши парни с честью выполняют свой долг, защищая Родину, мы здесь, в тылу, чувствуем особую ответственность. Поэтому так ценна инициатива движения “Дальневосточный тыл”. Многие хабаровчане уже участвуют в акции “Для СВОих”, помогают, плетут сети, делают пожертвования. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто вносит вклад в общую победу. Администрация Хабаровска будет поддерживать такие акции. Призываю всех присоединиться. Пусть ребята в зоне СВО знают, что за их спиной люди, которые верят в них и ждут их возвращения», — сказал Сергей Кравчук.