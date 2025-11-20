Сергей Кравчук: «Хабаровчане вносят огромный вклад в поддержку наших ребят»

Межрегиональное движение «Дальневосточный тыл» продолжает сбор гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции «Для СВОих». По предложению мэра Хабаровска Сергея Кравчука к инициативе присоединились школы, детсады и предприятия города. Помощь собирают по конкретным запросам от бойцов, заранее сортируя все вещи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Председатель движения Екатерина Серина рассказала, что помощь собирают ежедневно, а отклик местных жителей оказался настолько большим, что акцию решили сделать постоянной. Люди приносят медикаменты, хозяйственные принадлежности, стройматериалы и другие нужные вещи. Контакты движения доступны в соцсетях, а волонтеры на связи круглосуточно.
В пункт сбора приходят и школьники. Ученики гимназии № 3 передали письма и посылки для военнослужащих. Ребята говорят, что хотят поддержать бойцов и ждут их возвращения домой. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил благодарность организаторам и жителям.
«В эти непростые времена, когда наши парни с честью выполняют свой долг, защищая Родину, мы здесь, в тылу, чувствуем особую ответственность. Поэтому так ценна инициатива движения “Дальневосточный тыл”. Многие хабаровчане уже участвуют в акции “Для СВОих”, помогают, плетут сети, делают пожертвования. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто вносит вклад в общую победу. Администрация Хабаровска будет поддерживать такие акции. Призываю всех присоединиться. Пусть ребята в зоне СВО знают, что за их спиной люди, которые верят в них и ждут их возвращения», — сказал Сергей Кравчук.