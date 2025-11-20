Боец Василий Одоров из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В 2003 году Василий встретил будущую жену Александру. 5 февраля 2025 года в семье родилась внучка Аделина. В этом же месяце Василий Одоров ушел на задание и не вернулся. На защиту Родины он отправился 29 сентября 2022 года старшим сержантом и наводчиком мотострелкового отделения. Защитник Отечества погиб 17 февраля 2025 года.