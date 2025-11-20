Трамп об отношении к Путину: «Я разочарован, он это знает»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь публично выразил разочарование в российском лидере Владимире Путине. По его словам, причина недовольства кроется в темпах урегулирования украинского конфликта.
Выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, американский лидер заявил, что, урегулировав восемь вооруженных конфликтов, он намерен положить конец еще одному. Трамп признался, что ранее этот конфликт казался ему «самым легким».
«Я немного разочарован в президенте Путине сейчас, он это знает», — прокомментировал он текущую ситуацию.
При этом президент США выразил уверенность в собственных силах, подчеркнув, что он «хорош в разрешении споров, и так всегда было». Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о своем недовольстве скоростью продвижения к миру как со стороны Киева, так и со стороны Москвы.
В свою очередь Владимир Путин сделал заявление о переговорном процессе между Россией и Украиной. Глава государства подчеркнул, что все разочарования со стороны кого бы то ни было возникают от избыточных ожиданий, как известно, это общее правило. Однако для того, чтобы подойти к решению украинского вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, констатировал российский лидер.
Ранее в СМИ появилась информация о новом плане урегулирования на Украине, который разрабатывают Соединенные Штаты. Сообщается, что документ состоит из 28 пунктов. Они делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Относительно вопросов контроля над территориями никаких подробностей не сообщается.
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что диалог России и США замедлился, однако не остановился полностью. Дипломат подчеркнул, что российско-американские переговоры в Анкоридже 15 августа дали хороший результат, который действует до сих пор. Посол опроверг слухи, что этот диалог исчерпал себя.
Также KP.RU сообщил, что Путин озвучил четкую позицию России по переговорам, касающимся любого урегулирования украинского кризиса. Москва настаивает, что ей нужен надежный и стабильный мир, а не временное перемирие.