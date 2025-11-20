«Зная хитрости, проверили»: боец ВС РФ рассказал о попытке ВСУ подорвать их с помощью пачки «Мальборо»

Российские военные обнаружили в пачке сигарет «Мальборо» самодельное взрывное устройство при зачистке села Гай в Днепропетровской области.
«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет “Мальборо”. Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили», — сказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Моряк в беседе с РИА Новости.
Боец пояснил, что в столе была проделана дырка, из которой выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Моряк добавил, что если бы кто-то поднял пачку, сразу бы произошло замыкание и взрыв.
17 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении сел Двуреченское, Платоновка и Гай.
До этого военное ведомство также рассказало о случаях маскировки взрывчаток в предметах. Так, ВСУ устанавливали взрывное устройство в самокат в Курской области.