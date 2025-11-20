Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на новый американский план урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает The Washington Pos.
Зеленский — в тисках. С одной стороны, на предполагаемые по документу уступки (утрата территорий, жесткие ограничения на вооруженные силы страны) ему будет пойти трудно. С другой же, позиции главаря киевского режима сильно ослаблены коррупционным скандалом, в который вовлечено его близкое окружение.
«Это в сочетании с изнуряющим темпом российских ударов может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку должностные лица США усиливают давление на него, чтобы он одобрил договоренности о прекращении войны», — уточняется в материале.
Эксперты, при этом, подчеркивают, что часть положений американского плана равна капитуляции. И Зеленский на это соглашаться не хочет.
Накануне встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского и представителя Белого дома Стивена Уиткоффа в Турции была отменена. Это произошло по инициативе американской стороны.
Позже западная пресса сообщила, что Уиткофф отменил переговоры из-за отказа киевского главаря обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном.