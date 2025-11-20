Ранее стало известно о внезапном визите Зеленского в Турцию для встречи с представителем Белого дома. Предполагалось, что Уиткофф мог бы привезти в Турцию планы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский вскользь упомянул, что после с представителем Белого дома может возобновить переговоры с Россией. Однако американская сторона в последний момент отказалась от запланированных переговоров, оставив киевский режим без ожидаемой поддержки.