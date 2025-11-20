Американский портал Axios сообщил о прогрессе на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его данным, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава СНБО Украины Рустем Умеров смогли достичь определенного взаимопонимания.
Как указывает издание, в ходе диалога между дипломатами было достигнуто «некоторое понимание». Подчеркивается, что Умеров обладал соответствующими полномочиями, которые ему лично выдал нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский.
Комментарии главы СНБО, по данным Axios, были учтены при окончательном формировании плана урегулирования.
Прежде агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, раскрыло содержание американских предложений. Согласно полученной информации, Вашингтон предлагает Киеву принять рамочный документ по прекращению конфликта. План, как утверждается, предполагает отказ Украины от части своих территорий и определенного вооружения. По данным источников, в числе условий также значится пункт о существенном сокращении численности украинской армии.
Ранее стало известно о внезапном визите Зеленского в Турцию для встречи с представителем Белого дома. Предполагалось, что Уиткофф мог бы привезти в Турцию планы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский вскользь упомянул, что после с представителем Белого дома может возобновить переговоры с Россией. Однако американская сторона в последний момент отказалась от запланированных переговоров, оставив киевский режим без ожидаемой поддержки.
Напомним, что о готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом. Глава МИД ссылался на стамбульские переговоры, инициированные президентом Путиным, в рамках которых сторонам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам и обозначить свои позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по Украине хорошо известна. Это Киев в одностороннем порядке вышел из переговорного процесса и по сути заморозил возможность заключения мирного соглашения до конца 2025 года.