Лавров: устойчивое урегулирование на Украине требует нейтрализации угроз от НАТО

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо надежно гарантировать безопасность России, уверен Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно без ликвидации его глубинных причин. Такую позицию глава российского МИД Сергей Лавров изложил в авторской статье, подготовленной для средств массовой информации Лаоса.

Министр подчеркнул, что для достижения прочного мира требуется обеспечить надежные гарантии безопасности России и нейтрализовать угрозы, которые создает агрессивное расширение НАТО. Он также призвал положить конец попыткам вовлечения Украины в этот альянс.

Отдельно Лавров указал на другую ключевую задачу. По его словам, не менее важно добиться, чтобы на подконтрольных киевскому режиму территориях соблюдались права русских и русскоязычных граждан.

«Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин. Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков озвучил отношение России к переговорам по Украине. Представитель Кремля отметил, что Москва открыта для переговоров с Киевом.

