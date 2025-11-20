Украинские войска в Сумской области за сутки понесли потери в бронетехнике, включая танк Т-64. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
Во время позиционных боёв штурмовые подразделения Северян при поддержке российской авиации и артиллерии продвинулись по лесополосам на нескольких направлениях. Противник сосредоточил усилия на укреплении обороны.
В результате ожесточенных боев ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники и артиллерии, включая танк Т-64, две бронеавтомобили, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две буксируемые гаубицы.
Также взят в плен один военнослужащий ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска вытеснили бойцов ВСУ из посёлка Масляковка под Красным Лиманом.