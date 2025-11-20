18 украинских дронов сбили в Воронежской области ночью 20 ноября

Позднее в телеграм-канале губернатора Александра Гусева появилась информация о непосредственной угрозе удара в Россошанском, Бутурлиновском районах, Борисоглебске и Воронеже.
Около четырех часов утра последовал отбой непосредственной угрозы в вышеперечисленных муниципалитетах.
Также утром 20 ноября глава региона сообщил об уничтожении 18 вражеских дронов. Общий отбой опасности объявили в 6:07.
