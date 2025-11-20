Ричмонд
18 украинских дронов сбили в Воронежской области ночью 20 ноября

Обошлось без разрушений и пострадавших. В ряде муниципалитетов работали сирены. Напомним, что очередную опасность атаки БПЛА объявили еще вечером, 19 ноября, в 22:43.

Позднее в телеграм-канале губернатора Александра Гусева появилась информация о непосредственной угрозе удара в Россошанском, Бутурлиновском районах, Борисоглебске и Воронеже.

Около четырех часов утра последовал отбой непосредственной угрозы в вышеперечисленных муниципалитетах.

Также утром 20 ноября глава региона сообщил об уничтожении 18 вражеских дронов. Общий отбой опасности объявили в 6:07.

