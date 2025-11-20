Ночью над Крымом сбили беспилотник

В ночь на 20 ноября российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины. В том числе БПЛА противника был поражен и над Крымом, сообщило Министерство обороны России.
По данным оборонного ведомства, в течение ночи над республикой силы ПВО поразили 1 беспилотник противника. Остальные БПЛА уничтожили в небе над семью регионами страны.
Накануне, 19 ноября, в течение семи часов системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.
