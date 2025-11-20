Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Крымом сбили беспилотник

Дежурные средства ПВО отразили атаку с воздуха.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 ноября российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины. В том числе БПЛА противника был поражен и над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в течение ночи над республикой силы ПВО поразили 1 беспилотник противника. Остальные БПЛА уничтожили в небе над семью регионами страны.

Накануне, 19 ноября, в течение семи часов системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше