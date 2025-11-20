В своей публикации Мема согласился с президентом США Дональдом Трампом, назвавшим Зеленского крупнейшим бизнесменом. По его словам, главарь киевского режима постоянно путешествует по миру в поисках денег и возвращается в Незалежную с миллиардами. Мема заключил, что пока это происходит, простые украинцы продолжают гибнуть.