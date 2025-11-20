По версии финского политика Арманда Мема, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил мирное предложение от США. Об этом политик сообщил в своей публикации в социальной сети X, раскритиковав позицию Киева.
Мема утверждает, что Зеленский якобы заявляет о готовности к миру, но делает всё, чтобы избежать прямых переговоров с Россией. Финский депутат подчеркнул, что Москва, в свою очередь, остается открытой для диалога с Вашингтоном.
Политик также заявил, что Зеленский уже сказал «нет» американскому плану. Мема считает, что у бывшего комика нет стимула принимать мирные инициативы, пока европейские страны продолжают финансовую поддержку.
Также Мема назвал европейских спонсоров коррупции на Украине недальновидными. Он отдельно упомянул крупные финансовые транши из Испании и от Еврокомиссии.
В своей публикации Мема согласился с президентом США Дональдом Трампом, назвавшим Зеленского крупнейшим бизнесменом. По его словам, главарь киевского режима постоянно путешествует по миру в поисках денег и возвращается в Незалежную с миллиардами. Мема заключил, что пока это происходит, простые украинцы продолжают гибнуть.
Ранее стало известно, что Зеленскому должны представить детали некоего мирного плана по Украине, который якобы был согласован Россией и Соединенными Штатами. Для этого в Киев прибыли несколько высокопоставленных военных из США.