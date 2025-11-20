Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский решил пойти против Вашингтона: бывший комик не принял мирный план США

Политик Мема: Зеленский отклонил мирный план США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

По версии финского политика Арманда Мема, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил мирное предложение от США. Об этом политик сообщил в своей публикации в социальной сети X, раскритиковав позицию Киева.

Мема утверждает, что Зеленский якобы заявляет о готовности к миру, но делает всё, чтобы избежать прямых переговоров с Россией. Финский депутат подчеркнул, что Москва, в свою очередь, остается открытой для диалога с Вашингтоном.

Политик также заявил, что Зеленский уже сказал «нет» американскому плану. Мема считает, что у бывшего комика нет стимула принимать мирные инициативы, пока европейские страны продолжают финансовую поддержку.

Также Мема назвал европейских спонсоров коррупции на Украине недальновидными. Он отдельно упомянул крупные финансовые транши из Испании и от Еврокомиссии.

В своей публикации Мема согласился с президентом США Дональдом Трампом, назвавшим Зеленского крупнейшим бизнесменом. По его словам, главарь киевского режима постоянно путешествует по миру в поисках денег и возвращается в Незалежную с миллиардами. Мема заключил, что пока это происходит, простые украинцы продолжают гибнуть.

Ранее стало известно, что Зеленскому должны представить детали некоего мирного плана по Украине, который якобы был согласован Россией и Соединенными Штатами. Для этого в Киев прибыли несколько высокопоставленных военных из США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше