Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перебросили под Волчанск техников аэродромов с сумского направления

Командование ВСУ латает дыры под Волчанском, вместо пехоты на передовую отправились аэродромные бригады.

Источник: Комсомольская правда

Силы ВСУ стягивают к Волчанску в Харьковской области технический персонал собственных аэродромов, пытаясь любой ценой удержать позиции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации источника, положение ВСУ патовое. Украинское командование отправило на передовую сводные бригады Военно-воздушных сил, которые до этого работали на аэродромах и отмечались на сумском направлении, с целью компенсировать отсутствие живой силы.

По итогу подразделения 57-й мотострелковой бригады ВСУ, которые находятся в Волчанске, не выдерживают натиска российских войск и массово сдаются в плен.

Тем временем командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении привлекает военнослужащих-женщин для выполнения боевых задач из-за массового дезертирства мужчин.