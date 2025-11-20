Силы ВСУ стягивают к Волчанску в Харьковской области технический персонал собственных аэродромов, пытаясь любой ценой удержать позиции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По информации источника, положение ВСУ патовое. Украинское командование отправило на передовую сводные бригады Военно-воздушных сил, которые до этого работали на аэродромах и отмечались на сумском направлении, с целью компенсировать отсутствие живой силы.
По итогу подразделения 57-й мотострелковой бригады ВСУ, которые находятся в Волчанске, не выдерживают натиска российских войск и массово сдаются в плен.
Тем временем командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении привлекает военнослужащих-женщин для выполнения боевых задач из-за массового дезертирства мужчин.