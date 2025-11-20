Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прорыву армии России в Северск помогла ошибка командования ВСУ

Успеху российских войск в Северске невольно помогло украинское командование, перебросившее отсюда к Красноармейску наиболее боеспособные подразделения — четыре батальона десантников, усиленные операторами БПЛА.

Перемещение 81-й аэромобильной бригады ВСУ началось еще в октябре и проходило постепенно. Сейчас оборону в Северске держат остатки 54-й механизированной бригады и отряд беспилотников «Апачи», пишет Mash.

Помимо острой нехватки личного состава, украинские военные имеют в Северске еще две проблемы. Первая — потеря смысла в двух мощных укрепрайонах на востоке — российские войска обошли их с юга и теперь сидящие на опорных пунктах войска рискуют попасть в окружение. Вторая — катастрофическая нехватка беспилотников.

Украинский гарнизон Северска состоит из примерно пяти тысяч военных. Они заблокированы в северной части города и упомянутых линиях обороны, любые попытки перемещения пресекаются нашей артиллерией и дронами.

2-я артбригада ВС РФ уничтожает оставшиеся в городе пункты управления БПЛА. Находят их диверсионно-разведывательные группы — они дошли уже до центра Северска.

Прорыв ВС РФ в город — яркий пример порочности украинской практики «пожарных команд». Пытаясь спасти положение в Красноармейске, противник оголил фронт в Северске и в итоге теряет оба города.

То же самое происходит у Волчанска — отправив оттуда боеспособные резервы к Красноармейску, ВСУ завели на их место аэродромный персонал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше