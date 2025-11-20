Перемещение 81-й аэромобильной бригады ВСУ началось еще в октябре и проходило постепенно. Сейчас оборону в Северске держат остатки 54-й механизированной бригады и отряд беспилотников «Апачи», пишет Mash.
Помимо острой нехватки личного состава, украинские военные имеют в Северске еще две проблемы. Первая — потеря смысла в двух мощных укрепрайонах на востоке — российские войска обошли их с юга и теперь сидящие на опорных пунктах войска рискуют попасть в окружение. Вторая — катастрофическая нехватка беспилотников.
Украинский гарнизон Северска состоит из примерно пяти тысяч военных. Они заблокированы в северной части города и упомянутых линиях обороны, любые попытки перемещения пресекаются нашей артиллерией и дронами.
2-я артбригада ВС РФ уничтожает оставшиеся в городе пункты управления БПЛА. Находят их диверсионно-разведывательные группы — они дошли уже до центра Северска.
Прорыв ВС РФ в город — яркий пример порочности украинской практики «пожарных команд». Пытаясь спасти положение в Красноармейске, противник оголил фронт в Северске и в итоге теряет оба города.
То же самое происходит у Волчанска — отправив оттуда боеспособные резервы к Красноармейску, ВСУ завели на их место аэродромный персонал.