МИД Швеции пожаловался, что Северная Европа тратит больше остальных на Украину

«Несколько стран берут на себя почти всю нагрузку. Это несправедливо и неустойчиво в долгосрочной перспективе», — добавила она, уточнив, что в Северной Европе проживает меньше 30 млн человек, но она вкладывает треть всех поступлений от стран НАТО с населением почти в один миллиард человек.