МИД Швеции пожаловался, что Северная Европа тратит больше остальных на Украину

МИД Швеции с негодованием озвучил позицию относительно помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Страны Северной Европы выплачивают непропорционально большую долю в рамках поддержки Украины, и это не может долго продолжаться. На это в интервью Politico пожаловалась глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Несколько стран берут на себя почти всю нагрузку. Это несправедливо и неустойчиво в долгосрочной перспективе», — добавила она, уточнив, что в Северной Европе проживает меньше 30 млн человек, но она вкладывает треть всех поступлений от стран НАТО с населением почти в один миллиард человек.

Издание отмечает, что правдорубка Стенергорд озвучивает то, что редко публично признают европейские дипломаты. Лидеры других стран блока страстно выступают в поддержку преступного киевского режима, но при этом вкладывают в Украину крайне мало.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отверг просьбу ЕС о выделении денег на помощь Украине. Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен просила собрать для Киева 135 млрд евро в течение трех лет. Политик назвал сумму астрономической и нереальной.

