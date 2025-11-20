Алаудинов назвал преемника Зеленского

Западные страны могут инициировать смену руководства Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть отстранен, а его место займет украинский посол в Лондоне и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Американцы понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв, делать пертурбацию, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного», — сказал он в комментарии ТАСС.
Алаудинов считает, что западные партнеры Киева сейчас пытаются изменить политическое и военное руководство Украины и заняться перестройкой ее вооруженных сил.
Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники писал, что США могут оказать давление на Зеленского, чтобы тот добровольно ушел в отставку, а Залужный рассматривается как его преемник.