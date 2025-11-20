Алаудинов: боевиков ВСУ ждет аналог Нюрнбергского процесса

«Вряд ли этот процесс будет Нюрнбергский. Я больше чем уверен, что этот процесс их ждет. И это будет процесс, который будет называться либо Московский, хотя в Москву этих гадов тащить не надо. Можно сделать, чтобы это был Белгородский процесс, почему бы и нет, или Курский процесс. Но однозначно каждый из них должен получить по заслугам», — сказал он в день 80-летия начала Международного военного трибунала над нацистскими военными преступниками.