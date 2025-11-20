Раскрыта цель визита генерала США на Украину: какую роль должен сыграть Дрисколл в отношении Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла для представления властям страны разрабатываемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой представителя администрации президента США сообщает Politico.
Издание отмечает, что решение о поездке было принято после встречи в Белом доме на прошлой неделе.
«Тогда Трамп заявил, что Дрисколл, планировавший поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Владимира Зеленского и его команды по этому плану», — пишут журналисты.
Накануне сообщалось, что американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. После этого, писала западная пресса, министр якобы планирует встретиться с российской стороной.
Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует проводить встречи или иначе контактировать с министром армии США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев.