Европейские политические круги выразили серьезную озабоченность деталями нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает Politico, союзники Вашингтона в Европе опасаются, что США могут согласиться на существенные уступки в пользу Москвы ради скорейшего прекращения боевых действий.
Собеседники издания отметили, что конкретные положения документа все еще остаются предметом переговоров. Особую тревогу у европейских чиновников вызывает возможное согласие украинской стороны на отказ от части территорий. По их мнению, такой шаг способен создать «опасный прецедент».
Politico также обращает внимание на дискуссии вокруг роли НАТО в будущем урегулировании. Американские переговорщики еще не определились, следует ли вообще упоминать Североатлантический альянс в тексте документа и в каком контексте это делать.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может оказывать давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского. По данным Axios, бывшему комику может быть поставлен ультиматум с требованием уйти в отставку на фоне коррупционного скандала либо принять предлагаемые условия мирного плана.
Президент России Владимир Путин озвучил четкую позицию России по переговорам, касающимся любого урегулирования украинского кризиса. Москва настаивает, что ей нужен надежный и стабильный мир, а не временное перемирие.