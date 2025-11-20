ВСУ за сутки потеряли до 400 боевиков в зоне действий «Центра»

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 400 военнослужащих, два бронетранспортера “Viking” шведского производства и два бронетранспортера М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.