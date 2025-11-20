Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Север»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Катериновка, Новая Сечь, Писаревка и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.