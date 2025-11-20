Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Север»

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Катериновка, Новая Сечь, Писаревка и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.