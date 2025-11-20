ПВО России сбила четыре ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.