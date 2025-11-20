Министр экологии Нижегородской области вступил в военный резерв

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Владимир Тужилин, присоединился к мобилизационному резерву «БАРС-НН» и уже начал военную подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Министр пояснил, что принял это решение, опираясь на свой опыт работы в Донецкой народной республике, где он осознал важность защиты стратегически важных объектов инфраструктуры.