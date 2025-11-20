Министр экологии Нижегородской области вступил в военный резерв

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Владимир Тужилин, присоединился к мобилизационному резерву «БАРС-НН» и уже начал военную подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Министр пояснил, что принял это решение, опираясь на свой опыт работы в Донецкой народной республике, где он осознал важность защиты стратегически важных объектов инфраструктуры.
«Гражданский долг заставил меня вступить в резерв “БАРС-НН”, чтобы я мог внести свой вклад в обеспечение безопасности и защиту ключевых объектов на территории Нижегородской области», — подчеркнул Владимир Тужилин. Основная задача участников резерва — защита критически важных объектов в регионе. Программа обучения включает огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также изучение основ радиоэлектронной борьбы, управления и связи.
Служба в составе резерва «БАРС-НН» проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предполагает отправку в зону специальной военной операции. Набор в резерв осуществляется на добровольной основе через военные комиссариаты и предполагает заключение контракта с Министерством обороны России.
Ранее сообщалось, что «БАРС-НН» несёт боевое дежурство на предприятии в Нижегородской области.